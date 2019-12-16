15 milyon liraya yıktı yenisiyle örnek olacak

Bu yaz Muğla’nın Bodrum ilçesinde hemen yıkımlara da başlanmıştı. Bodrum’daki kaçak yapıları yıkma hamlesinde en çok öne çıkan proje olan Gündoğan’daki ‘The BO Viera’nın müteahhidi Besa Grup’un Başkanı Salih Bezci, “Hata yaptık, yıktık. Şimdi amacımız yeni projemizle Bakanlığın da istediğinin daha düşük emsalinde inşaatla örnek olmak” dedi.

İznin bile altında

Geçen hafta bir grup gazeteciyle biraraya gelen Salih Bezci, “Peki normal ölçüleri aşan iskele ve emsal fazlası inşaatı neden yaptınız?” diye sorulduğunda, şunları anlattı: “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile karşılaşmamızda kendisi de bana bunu sordu. “Hata yaptık bir kere efendim, dedim. Cumhurbaşkanımız da ‘Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ne diyorsa git ona uygun hale getir projeni’ dedi. Yaptığımız binalar arasında 6 metrelik aralık söz konusuydu. Oralar toprak bölüm olacaktı. ‘Oralara da oda yapalım, geçer gider’ diye düşünmüştüm. Basiretim bağlandı. Hata benim. Bodrum’da durdurulan projeler arasında ilk yıkımı yapan biz olduk. Projemizi değiştirdik. Emsali Bakanlığın verdiği iznin bile altına indirdik.”

30 konut azaldı

Projeye göre, rezidans bölümünde toplam 108 olacak konut sayısını 54’e indirdiklerini, 3 katlı binaları da 2 katlıya dönüştürdüklerini belirten Bezci, “Villa ve rezidans bölümü toplam 330 konut olacaktı. 300’e indi. Rezidans bölümündeki 54 konuttan vazgeçerken, 700 metrekare olan villaları 2’ye, 3’e böldük. Böylece, son tahlilde azalan konut sayısı 30 oldu. Yıkımın maliyeti 15 milyon lirayı buldu” diye konuştu. Arazi yabancı bir fondan satın alınırken, içinde bir de otel (Hilton Curio a Collection) olan projenin maliyeti, 200 milyon doları bulacak.

Müşteri bilgilendirildi

Besa Grup Yönetim Kurulu Başkanvekili Efe Bezci de projedeki emsali aşan bölümler nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın durdurma kararının kamuoyunda yarattığı olumsuz etkinin sorulması üzerine şunları söyledi: “Bizi tercih edenler ve yeni müşterilerimize, yıkım ve projede değişiklik yapacağımızı bildirmiştik. Bize güvendiler. Şimdi yeşil alanı ve mimarisiyle bölgede örnek proje olmayı hedefliyoruz.”

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