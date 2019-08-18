1.5 milyon öğrenci özele gidiyor

Tüm Özel Eğitim Kurumları Derneği (ÖZ-KURDER) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çevik, yıllık ücretleri 10 bin liradan başlayan özel okulların ortalama fiyatlarının 20-40 bin lira bandında olduğunu belirterek, “Özel okullara giden öğrenci sayısının bu yıl yeni kayıtlarla birlikte 1.5 milyonu bulmasını bekliyoruz” dedi.

HER ŞEHİRDE VAR

Geçen yıl özel okullara giden öğrenci sayısının 1.4 milyona yaklaştığını dile getiren Ahmet Çevik, özellikle anaokulda özel okul tercih edenlerin yoğunlukta olduğunu belirtti. Türkiye’nin her ilinde özel okul bulunduğunu aktaran Çevik, “Bu okullar İstanbul, İzmir, ve Ankara gibi illerde yoğunlaşıyor. Son dönemde kadınların iş gücüne katılımının artması ve okul öncesi eğitimin ebeveynlerce daha iyi kavranması gibi nedenlerle anaokulu sayısı hızla artıyor” diye konuştu.

ORTALAMA 20-40 BİN TL

Özel okul fiyatlarının yıllık 10 bin liradan başladığını dile getiren Ahmet Çevik, şunları söyledi: “Özellikle Anadolu’da bu rakamlara öğrenci alan okullarımız var. Fiyatlar 100 bin liraya kadar çıkıyor, hatta sayısı az da olsa bu rakamı aşan okullar mevcut. Ancak sayıları 11 bini geçen özel okulların yüzde 80’inin fiyatı 20 ila 40 bin lira arasında değişiyor. Ancak servis ve yemek ücreti gibi giderler buna dahil değil.”

FIRSATÇILIK YAPILIYOR

Bazı kurumların çok yüksek fiyat talep edebildiğini dile getiren Çevik, şu uyarılarda bulundu: “Yeterli gelire sahip aileler sağlıklı bir eğitim için yıllık 25 bin lirayı gözden çıkarmalı. Ancak marka diye de 80-100 bin lira gibi rakamların uçuşmasına aldanılmamalı. Bugün Avrupa’nın ve ABD’nin en iyi üniversiteleri bile daha uygun fiyatlarla öğrenci alıyor. Bu durum da burada bir fırsatçılık olduğunu gösteriyor.”

KAYIT OLMADAN ÖNCE İNCELEYİN

● Servisle en fazla 30-40 dakika uzaklıkta okul tercih edilmeli.

● Ailelerin sosyo-ekonomik yapılarına uygun özel okullar tercih edilmeli.

● Kayıt yapılmadan önce özel okullar ziyaret edilip kurumların fiziki özellikleri ve olanakları incelenmeli.

● Akademik personel ve idareciler tanınmalı.