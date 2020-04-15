15 Nisan 2020 Çarşamba günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 15 Nisan 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...

KANAL D 20.15: Hızlı ve Öfkeli 7

Aksiyon sahneleri ile nefes kesen ‘Hızlı ve Öfkeli 7’ adlı film Kanal D’de yayınlanacak. Özeti şöyle: Owen Shaw’un kardeşi Deckard Shaw, intikam almak için Dominic Toretto ve ekibinin peşine düşer. Öte yandan, bir terörist, Tanrının Gözü adlı çok değerli bir bilgisayar programını çalar. Toretto hem Shaw’u durdurmak hem de programı geri almak zorundadır.

CNN TÜRK 20.00: Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge

‘Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge’ye; Prof. Dr. Necmettin Ünal, Doç. Dr. Nefise Öztoprak Çuvalcı, Prof. Dr. Celalettin Kocatürk ve Prof. Dr. Melih Us konuk olacak. Programda, ‘Koronavirüsle mücadelede önümüzdeki günlerde hangi ek tedbirler alınacak?’, ‘Virüsün yayılım hızı ne zaman yavaşlayacak?’, ‘Hayat, hangi tarihlerden itibaren normale dönecek?’ gibi sorulara yanıt aranacak.

STAR TV 20.00: Jet Sosyete

Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel ve Hasibe Eren’in rol aldığı ‘Jet Sosyete’ye, Alican Yücesoy ile Kadir Doğulu konuk olacak. Bölümün özeti şöyle: Cengiz’in güzel bir estetisyenle sosyal medyada takipleşmesi Gizem’i çıldırtır. İlayda’nın hoşlandığı spor hocası Kenan’ın uyguladığı diyet ve idman programı, Alara’ya zor günler yaşatır.

TV8 20.00: Survivor

Dominik Cumhuriyeti’nde çekilen ‘Survivor Ünlüler Gönüllüler’in bu akşamki bölümünde ödül oyunları oynanacak. Takımlar, ada hayatını kolaylaştırıp morallerini yükseltecek ödülü kazanmak için kıyasıya rekabet edecek.

ATV 15 Nisan 2020 Çarşamba Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Oflu Hoca'nın Şifresi 2

22:10 Karayip Korsanları 3





KANAL D 15 Nisan 2020 Çarşamba Yayın Akışı

06:15 Yabancı Damat

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:15 Hızlı ve Öfkeli 7

23:00 Kuzey Güney





STAR TV 15 Nisan 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Erkenci Kuş

18:45 Star Ana Haber

20:00 Jet Sosyete

23:30 Güzel Köylü





FOX TV 15 Nisan 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Dünya Avucunuzda

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:30 Mirasyedi

22:45 Yanlış Anlama





TRT 1 15 Nisan 2020 Çarşamba Yayın Akışı

05:43 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:45 İncir Ağacı

07:00 Camiden Hayata

08:00 Tutunamayanlar

09:30 İyi Fikir

11:30 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

12:50 Tam Zamanı

13:15 Dert Ortağı

13:45 Zinde Kal

14:45 Sağlıklı Mutfak

15:45 Uzaktan Erişim

17:00 Türk Sineması "Sonbahar Rüzgarları"

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Yabancı Sinema "Dangal"

22:55 Ev Yapımı





TV8 15 Nisan 2020 Çarşamba Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

08:00 Oynat Bakalım

09:30 Survivor Panaroma

15:00 Doya Doya Moda

20:00 Survivor





Show TV 15 Nisan 2020 Çarşamba yayın akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Yeni Gelin

13:00 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kapıcılar Kralı

21:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kapıcılar Kralı





Kanal 7 15 Nisan 2020 Çarşamba yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 Bir Ömre Bedel

09:10 Ev Ödevi

11:00 Masum

12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane

14.30 Yemin

16:10 Masum (yeni dizi)

18:00 Ana Haber

19:00 Yemin

21:30 Aşk Bir Rüya

23:30 Deli Divane





a2 15 Nisan 2020 Çarşamba yayın akışı

07:30 Kırgın Çiçekler

09:30 Yahşi Cazibe

11:30 Bez Bebek

13:30 Selena

15:30 Çocuklar Duymasın

17:30 Bez Bebek

19:30 Selena

21:30 Adanalı

23:30 Sıla











