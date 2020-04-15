15 Nisan 2020 Çarşamba günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
15 Nisan 2020 Çarşamba yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 15 Nisan 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
15 Nisan 2020, Çarşamba 09:58 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 15 Nisan 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...
KANAL D 20.15: Hızlı ve Öfkeli 7
Aksiyon sahneleri ile nefes kesen ‘Hızlı ve Öfkeli 7’ adlı film Kanal D’de yayınlanacak. Özeti şöyle: Owen Shaw’un kardeşi Deckard Shaw, intikam almak için Dominic Toretto ve ekibinin peşine düşer. Öte yandan, bir terörist, Tanrının Gözü adlı çok değerli bir bilgisayar programını çalar. Toretto hem Shaw’u durdurmak hem de programı geri almak zorundadır.
CNN TÜRK 20.00: Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge
‘Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge’ye; Prof. Dr. Necmettin Ünal, Doç. Dr. Nefise Öztoprak Çuvalcı, Prof. Dr. Celalettin Kocatürk ve Prof. Dr. Melih Us konuk olacak. Programda, ‘Koronavirüsle mücadelede önümüzdeki günlerde hangi ek tedbirler alınacak?’, ‘Virüsün yayılım hızı ne zaman yavaşlayacak?’, ‘Hayat, hangi tarihlerden itibaren normale dönecek?’ gibi sorulara yanıt aranacak.
STAR TV 20.00: Jet Sosyete
Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel ve Hasibe Eren’in rol aldığı ‘Jet Sosyete’ye, Alican Yücesoy ile Kadir Doğulu konuk olacak. Bölümün özeti şöyle: Cengiz’in güzel bir estetisyenle sosyal medyada takipleşmesi Gizem’i çıldırtır. İlayda’nın hoşlandığı spor hocası Kenan’ın uyguladığı diyet ve idman programı, Alara’ya zor günler yaşatır.
TV8 20.00: Survivor
Dominik Cumhuriyeti’nde çekilen ‘Survivor Ünlüler Gönüllüler’in bu akşamki bölümünde ödül oyunları oynanacak. Takımlar, ada hayatını kolaylaştırıp morallerini yükseltecek ödülü kazanmak için kıyasıya rekabet edecek.
ATV 15 Nisan 2020 Çarşamba Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Oflu Hoca'nın Şifresi 2
22:10 Karayip Korsanları 3
KANAL D 15 Nisan 2020 Çarşamba Yayın Akışı
06:15 Yabancı Damat
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:15 Hızlı ve Öfkeli 7
23:00 Kuzey Güney
STAR TV 15 Nisan 2020 Çarşamba Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 Kiralık Aşk
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:45 Erkenci Kuş
18:45 Star Ana Haber
20:00 Jet Sosyete
23:30 Güzel Köylü
FOX TV 15 Nisan 2020 Çarşamba Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Dünya Avucunuzda
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:30 Mirasyedi
22:45 Yanlış Anlama
TRT 1 15 Nisan 2020 Çarşamba Yayın Akışı
05:43 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:45 İncir Ağacı
07:00 Camiden Hayata
08:00 Tutunamayanlar
09:30 İyi Fikir
11:30 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
12:50 Tam Zamanı
13:15 Dert Ortağı
13:45 Zinde Kal
14:45 Sağlıklı Mutfak
15:45 Uzaktan Erişim
17:00 Türk Sineması "Sonbahar Rüzgarları"
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Yabancı Sinema "Dangal"
22:55 Ev Yapımı
TV8 15 Nisan 2020 Çarşamba Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık
08:00 Oynat Bakalım
09:30 Survivor Panaroma
15:00 Doya Doya Moda
20:00 Survivor
Show TV 15 Nisan 2020 Çarşamba yayın akışı
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Yeni Gelin
13:00 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kapıcılar Kralı
21:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kapıcılar Kralı
Kanal 7 15 Nisan 2020 Çarşamba yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 Bir Ömre Bedel
09:10 Ev Ödevi
11:00 Masum
12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane
14.30 Yemin
16:10 Masum (yeni dizi)
18:00 Ana Haber
19:00 Yemin
21:30 Aşk Bir Rüya
23:30 Deli Divane
a2 15 Nisan 2020 Çarşamba yayın akışı
07:30 Kırgın Çiçekler
09:30 Yahşi Cazibe
11:30 Bez Bebek
13:30 Selena
15:30 Çocuklar Duymasın
17:30 Bez Bebek
19:30 Selena
21:30 Adanalı
23:30 Sıla