Magazin 15 Ocak 2022 Cumartesi TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Fox TV, TV8, ATV, Show TV, Star TV, TRT1…
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15 Ocak 2022 Cumartesi TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Fox TV, TV8, ATV, Show TV, Star TV, TRT1…

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15 Ocak 2022 Cumartesi TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Fox TV, TV8, ATV, Show TV, Star TV, TRT1…

15 Ocak TV yayın akışı soğuk bir cumartesi gününü evde ekran başında geçirmek isteyenler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Bugün televizyonda gündüz kuşağında birçok dizinin tekrar bölümleri yer alırken, sabah erken saatlerinde ise magazin programlarının yoğun olduğu görülüyor. İşte, Kanal D, Fox TV, TV8, ATV, Show TV, Star TV, TRT1’in 15 Ocak 2022 yayın akışı…

15 Ocak 2022, Cumartesi 10:17 Son Güncelleme:
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15 Ocak 2022 Kanal D0 yayın akışında özellikle akşam kuşağı bol bol eğlence içeriyor. Kanal D ekranlarının sevilen programı Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle ekranlardaki yerini alırken, Güldür Güldür Show da Show TV izleyenlerini kahkahaya boğacak. Günün en çok merak edilen programı ise TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star’ın ilk bölümü olacak. İşte Kanal D, Fox TV, TV8, ATV, Show TV, Star TV, TRT1’in 15 Ocak 2022 TV yayın akışının ayrıntıları…

15 OCAK 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Sihirli Annem
  • 08:30 Konuştukça
  • 09:45 Magazin D Cumartesi
  • 13:00 Arda’nın Mutfağı
  • 14:00 Camdaki Kız
  • 16:15 Yargı
  • 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
  • 20:00 Şarkılar Bizi Söyler Yeni Bölüm
  • 00:30 Her Şey Seninle Güzel
  • 02:15 Yabancı Sinema Yıldız Cephesi
  • 03:45 Müzik Arası
  • 04:45 Geniş Aile

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Yeni Gelin
  • 10:00 Cumartesi Sürprizi
  • 13:00 Bir Şansım Olsa
  • 12:15 Gelin Evi
  • 14:30 Üç Kuruş
  • 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
  • 20:00 Güldür Güldür Show
  • 23:45 Yabancı Sinema Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu
  • 02:30 Yabancı Sinema Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu
  • 04:30 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

  • 07:30 atv’de Hafta Sonu
  • 10:00 Yabancı Sinema Marley ve Ben
  • 12:15 Kardeşlerim
  • 15:45 Kuruluş Osman
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Kardeşlerim
  • 00:20 Bir Zamanlar Çukurova
  • 03:05 Yabancı Sinema Marley ve Ben
  • 05:20 Bir Zamanlar Çukurova

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Pulsar
  • 09:30 Çizgi Film Kuşağı
  • 10:00 Burcu ile Hafta Sonu
  • 12:00 Bir Demet Tiyatro
  • 14:00 Kaderimin Oyunu
  • 17:00 Söz
  • 18:45 Star Ana Haber
  • 20:00 Yerli Sinema Hokkabaz
  • 22:30 Arkadaşım Hoşgeldin
  • 00:30 Yabancı Sinema Zorlu Gün
  • 02:30 Yabancı Sinema Zorlu Gün
  • 04:40 Söz

TRT1 YAYIN AKIŞI

  • 07:20 Yabancı Sinema Ağaç
  • 09:45 Tozkoparan İskender
  • 11:25 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı
  • 17:45 112 Acil Çağrı
  • 19:00 Ana Haber
  • 20:00 Gönül Dağı
  • 00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
  • 01:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı
  • 01:45 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı
  • 04:10 Seksenler

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06:30 Oynat Bakalım
  • 08:30 Çook Yaşa
  • 09:45 Bir Yemek Olsan
  • 10:45 Yerli Sinema
  • 13:00 Yerli Sinema
  • 20:00 Survivor All Star Yeni Sezon
  • 00:15 Kırmızı Oda
  • 03:30 8x8
  • 04:45 Bilginiz Olsun

FOX TV YAYIN AKIŞI

  • 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
  • 11:00 Ekonomi Arası
  • 11:15 Memet Özer ile Mutfakta
  • 12:15 Kamera Arkası
  • 13:00 Evlilik Hakkında Her Şey
  • 16:00 Kanunsuz Topraklar
  • 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
  • 20:00 Maske Kimsin Sen?
  • 23:00 Elkızı
  • 02:30 Kanunsuz Topraklar
  • 05:00 Kefaret
  • 06:00 Kadın

 

 

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