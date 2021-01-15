15 Ocak corona virüs tablosu

Sağlık Bakanlığı, ’Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’ verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 167 bin 211 testte, 8 bin 314 vaka ile 921 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 169 kişi ile toplam can kaybı 23 bin 664’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı’nca duyurulan ’Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’na göre; son 24 saatte yapılan 167 bin 211 testten 8 bin 314 vaka, 921 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 169 kişi hayatını kaybederken, 9 bin 109 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 27 milyon 66 bin 653, toplam vaka sayısı 2 milyon 373 bin 115, toplam vefat sayısı 23 bin 664, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 311, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 246 bin 47 oldu.

Tabloda yer alan haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,5, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,6, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

DHA

Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre son 24 saatte 167 bin 211 Kovid-19 testi yapıldı, 8314 test pozitif çıktı, 169 kişi hayatını kaybetti.