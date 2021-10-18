Türkiye 15 öğrenciye cinsel taciz iddiası! Öğretmen hakkında flaş gelişme

15 öğrenciye cinsel taciz iddiası! Öğretmen hakkında flaş gelişme

Türkiye

15 öğrenciye cinsel taciz iddiası! Öğretmen hakkında flaş gelişme

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde, yaşları 8 ile 9 arasında değişen 15 kız ve erkek öğrenciye masasına çağırıp cinsel tacizde bulunduğunu öne sürülen öğretmen açığa alındı.

18 Ekim 2021, Pazartesi 13:42 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde 15 kız ve erkek öğrencisine ‘cinsel tacizde’ bulunduğu şikayeti üzerine hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan öğretmen D.B., açığa alındı.

"MASASINA ÇAĞIRIP CİNSEL TACİZDE BULUNDU"

Olay, 4 Ekim'de Dicle ilçesi kırsal Kocaalan Mahallesi Kocaalan İlkokulu'nda yaşandı. Yaşları 8 ile 9 arasında değişen 15 kız ve erkek öğrenci, ailelerine, öğretmenleri D.B.'nin ödevleri kontrol etme bahanesiyle kendilerini masasına çağırıp, cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdü.

PEDAGOG EŞLİĞİNDE İFADE VERDİLER

Aileler, jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Öğrenciler, pedagog eşliğinde ifade verip, yaşadıklarını anlattı. Aileler, ifade işlemlerinin ardından öğretmen D.B. hakkında suç duyurusunda bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görev yeri değiştirilen öğretmen D.B., hakkında başlatılan adli ve idari soruşturma kapsamında açığa alındı.


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