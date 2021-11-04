Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 15 nerenin plaka kodu? 15 plaka hangi şehir? 15 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

15 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

15 Burdur şehrin plakasıdır. B harfi üzerinden ve alfabetik sıralama kapsamında 15. sıradaki Şehir olarak öne çıkıyor. Özellikle tarihi etkisi ve doğal güzellikleri de bir adım öne çıkan Burdur, Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biridir. Ticari açıdan da önemli olmasının yanı sıra, bir geçiş bölgesi şeklinde de ifade edilebilir.

O yüzden bütün mevsimler boyunca sürekli olarak insanların ziyaret ettiği şehirlerden biridir. Bu doğrultuda Burdur şehrinin 15 numaralı plakası üzerinden amaca uygun şekilde farklı biçimlerde kullanmak mümkündür. İhtiyaç duyulduğu zamanlarda Burdur şehri adına 15 plakası değerlendirilebilir. Alfabetik sıralama içerisinde 15. şehir olması ile beraber buna paralel olarak plaka numarası 15’tir. Araçların arka ve ön plakası ile beraber, posta kodu ya da birçok değişik kurum üzerinden de değerlendirilebilir.



