1,5 saatlik ameliyat şikayetleri bitiriyor

Sinüzit ameliyatı nasıl yapılıyor?

Günümüzde sinüzit ameliyatı endoskop denilen bir kamera aracılığıyla ekrandan izlenerek yapılıyor. Endoskopik yöntemde sadece sinüzite neden olan sorun düzeltiliyor, sağlam bölgelere dokunulmuyor.

Yüzde iz bırakıyor mu?

Hayır, yüzde iz bırakacak herhangi bir kesi yapılmıyor. Ameliyat lokal ya da genel anesteziyle gerçekleştirilebiliyor. Sinüzite yol açan kemik eğriliği ya da et büyüklüğü de bu yöntemle düzeltilebiliyor. Ameliyattan sonra doktorun tercihine göre burun içine tampon konulabilir.

Ameliyat ne kadar sürüyor?

Hastadan hastaya değişmekle birlikte ortalama 1.5 saate operasyon tamamlanıyor.

Ameliyattan sonra nelere dikkat etmek gerekir?

Endoskopik sinüs cerrahisi geçiren hastaların burun içinin uygun şekilde temizlenmesi ve pansumanlarının yapılması gerekiyor. Başlangıçta haftada 2 kez yapılan pansumanlar burun içindeki mukozanın düzelme seyrine ve doktorun belirleyeceği süreye göre seyrekleşiyor.

Ameliyatın ne gibi riskleri var?

Güvenli ellerde yapılırsa risk çok düşük. Nadir olarak ameliyat sonrasında göz çevresinde morluk oluşabilir. Ancak morluk birkaç hafta içinde kaybolur. Normal hayata dönüş ne zaman olur? Kişiye göre değişir. Normalde hasta ertesi gün taburcu olur, 3 gün sonra gelmesi gereken pansumandan sonra normal hayata döner. Ama burun tıkanıklığı 1 hafta kadar sürebilir.

Bu teknik hangi tip sinüzitlere uygun?

Kronik sinüzit, özellikle de frontal, maksiller, sfenoid sinüzit türlerinde kullanılır. Etmoit sinüzitlerde ve polipli sinüzitlerde endoskopik sinüs cerrahisi tercih edilmeli.

Alarm belirtileri

Yüz ağrısı ve

basınç hissi

Burun tıkanıklığı

Burun akıntısı

(kötü renkli geniz

akıntısı)

Koku almada azalma ve kaybolma

Baş ağrısı

Ağız kokusu

Halsizlik

Öksürük

Kulakta

dolgunluk hissi

Akut sinüzit

Ani başlangıçlıdır. 10 gün ila dört hafta sürer.

Tekrarlayan akut sinüzit: Bir yıl içinde, tedavi bitimlerinde sinüzit bulgularının kaybolduğu dört veya daha fazla sinüzit geçirilmesidir.

Tedaviyi aksatmayın

Sinüzit ilaçlarla gerektiğinde ameliyatla tedavi edilirse ciddi problemlere yol açmaz. Ancak tedavi edilmezse ciddi riskler söz konusu. Uyku bozukluğu, halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Özellikle müzmin sinüzit kemik iltihabı, menenjit, göz damarlarında tıkanıklık gibi ciddi riskler taşır.

Subakut sinüzit: Akutla klinik arasında dört ila 12 hafta süren bir durumdur.

Kronik sinüzit: Sinüzit belirti ve bulgularının 12 haftadan fazla sürmesidir.

Bu hastalıklar sinüzit yapıyor

Burun arka açılımının doğumsal olarak kapalı olması, polipler, burun orta bölme eğriliği, burun içinde yabancı cisim, travma ve tümör sinüzitin önemli nedenleri arasında. l Ameliyat sonrasında veya herhangi bir sebeple burundan takılan tüple beslenen hastalarda da sinüzit sık görülür. l Geniz eti büyümesi sinüzite yol açabilir. l Kartagener’s sendromu, kistik fibröz gibi bazı hastalıklar sinüzite sebep olabilir. l Tiroid hormonlarının az çalışmasıyla ortaya çıkan hipotiroidi ve hamilelik sırasında ortaya çıkan nezle de sinüzit nedenleri arasında.





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