15 soruda lise tercihi

1-ÖĞRENCİ ALACAK PUANA GÖRE Mİ TERCİH YAPILACAK YÜZDELİK DİLİME GÖRE Mİ?

Tercih işlemlerini Türkiye yüzdelik dilimine göre yapmak daha doğru olur.

2-YEREL TERCİH LİSTESİ YAPMAK ZORUNLU MU?

Tüm öğrencilerin yerel yerleştirme tercihi yapması zorunlu. Ancak öğrenci, yerleştirme işlemi sonucunda merkezi sınav puanıyla okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak.

3-KAÇ TERCİH YAPMA HAKKI VAR?

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için 5, merkezi sınavla öğrenci alan okullar için 10, pansiyonlu okullar için de 5 olmak üzere toplam 20 okul tercihi yapılabilecek.

4-YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapacak. Yerel yerleştirmede, ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okulu tercih edebilecek. Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek. Örneğin, Anadolu lisesi için 5 tercih yapılamayacak.

5-YEREL YERLEŞTİRMEDE HANGİ KRİTERLER DİKKATE ALINACAK?

Yerel yerleştirme okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri ve Okul Başarı Puanı’nın (OBP) üstünlüğü kriterlerine göre yapılacak. Eşitlik olması durumunda sırasıyla; 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne bakılacak.

6-YEREL YERLEŞTİRME TERCİH EKRANINDAKİ RENKLER NE ANLAMA GELİYOR?

‘Yeşil’ renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları, ‘mavi’ renk komşu kayıt alanında yer alan okulları, ‘kırmızı’ renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek.

7-SINAV PUANIYLA YERLEŞTİRMEDE PUANDA EŞİTLİK OLMASI DURUMUNDA HANGİ KRİTERLERE BAKILACAK?

Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacak. Eşitlik halinde sırasıyla; Okul Başarı Puanı üstünlüğüne, 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı üstünlüğüne, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılacak.

8-LGS TERCİHLERİNDE ‘DEVAMSIZLIK’ KRİTERİ KULLANILACAK MI?

Bu yıl ‘8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı’ kriteri, merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirmelerde kullanılmayacak.

9-ÖZEL OKULLAR YA DA YETENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALAN OKULLARA KAYIT YAPTIRANLAR TERCİH YAPABİLECEK Mİ?

Özel okula ya da yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, tercihte bulunamayacak. Tercih süresi içinde (16 Temmuz’a kadar) kayıt iptali yapan öğrenciler, devlet okullarını tercih edebilecek.

10-TERCİH LİSTESİ ONAYLATILACAK MI?

Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacak. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacak.

11-TERCİH BAŞVURUSU ONAYLANDIKTAN SONRA DÜZELTME YAPILIR MI?

Öğrenci velisi düzeltme veya iptal işlemini 16 Temmuz’a kadar okul müdürlüğüne başvurarak talep edebilir.

12-MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN ‘TERCİH ROBOTU’ BU YIL DA AKTİF OLACAK MI?

Tercih robotu bu yıl da kullanılabilecek. Öğrenciler, tercih robotunu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek. Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2020’ye ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabiliyor.

13-ÖĞRENCİLERİN TERCİH LİSTESİNDE YER VERMEDİĞİ BİR OKULA KAYDI YAPTIRILIR MI?

Tercih listesinde yer almayan, yazılmayan bir okula yerleştirilme yapılmaz.

14-NAKİL DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Nakil dönemi başvuruları, 26-30 Temmuz ve 2-6 Ağustos tarihleri arasında olmak üzere 2 dönemde yapılacak.

15-YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

Yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olanlara 9-20 Ağustos’ta komisyon tarafından yerleştirilecek. Tercih yapmayan veya tercihleri doğrultusunda hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler; açık lise, imam hatip ya da meslek liselerine ve özel okullara yerleştirilebilecekler.