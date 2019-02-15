15 Şubat 2019 güncel altın fiyatları
Alıcısı ve satıcısı altındaki son durumu merak ediyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 223,70 lira oldu
Haftanın son günü 15 Şubat 2019 tarihinde altın ne kadar oldu?
İstanbul Kapalıçarşı'da 223,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 223,70 liradan satıldı.
Bin 473 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 494 liradan, 204 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 208 liradan satıldı.
TAM ALTIN NE KADAR?
Bin 439 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 459 liradan satıldı.
YARIM ALTIN NE KADAR?
720 liradan alınan Yarım Ziynet 730 liradan satıldı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
360 liradan alınan Çeyrek Ziynet ise 365 liradan satıldı.