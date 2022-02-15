15 Şubat 2022 Salı TV yayın akışı! Televizyon kanallarında bugün neler var? Kanal D, Show TV, ATV, TRT1, Star TV, Fox TV, TV8 yayın akışı
15 Şubat 2022 Salı TV yayın akışı hem dizi hem sinema filmi sevenlere hitap ediyor. Bugün televizyon kanallarının gündüz kuşağında yemek yarışmalarının yanı sıra dizilerin tekrar bölümleri ile yeni bölümleri izleyicinin karşısına çıkarken, akşam kuşağında yeni bir dizi daha yayın hayatına ‘merhaba’ diyor. İşte, 15 Şubat 2022 Salı Kanal D, Show TV, ATV, TRT1, Star TV, Fox TV, TV8 yayın akışının detayları…
15 Şubat 2022, Salı 12:17 Son Güncelleme:
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Kanal D0 Kanal D1 Salı akşamı Show TV ekranlarında Baba isimli dizi ilk defa seyirci ile buluşacak. Diğer yandan TRT1’in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, ATV’de Destan, Fox TV’de ise Evlilik Hakkında Her Şey isimli diziler yeni bölümleriyle ekranlarda olacak. Sinema filmi severler için ise, Kanal D’de yerli sinema Mandıra Filozofu, Star TV’de ise yabancı sinema Kurye ekranlardaki yerini alacak…
15 ŞUBAT 2022 SALI TV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Yerli Sinema Mandıra Filozofu
- 22:30 Sadakatsiz
- 00:45 Camdaki Kız
- 03:15 Gelinim Mutfakta
- 05:30 Asi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Gelin Evi
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:00 Gelin Evi Fiskos
- 12:15 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:10 Senin Hayatın
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Yeni Dizi Baba
- 22:15 Baba
- 00:30 Baba
- 02:45 Üç Kuruş
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Destan
- 00:20 Bir Zamanlar Çukurova
- 03:35 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 05:50 Bir Zamanlar Çukurova
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Mesut Yar İle Bugün
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Söz
- 18:30 Star Ana Haber
- 20:00 Yabancı Sinema Kurye
- 22:00 Yabancı Sinema Kurye
- 00:00 Kaderimin Oyunu
- 02:30 Aramızda Kalsın
- 04:30 Söz
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 05:05 Tek Yürek
- 08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
- 12:15 Şehirden Uzakta
- 13:15 Beni Böyle Sev
- 16:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Masumlar Apartmanı
- 00:15 Yerli Sinema Bozkır
- 01:55 Şehirden uzakta
- 02:45 Masumlar Apartmanı
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:15 8’de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 11:15 Survivor All Star
- 13:00 Survivor Panorama
- 14:45 Canım Annem
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star
- 00:15 Survivor Ekstra
- 01:30 Canım Annem
- 02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 04:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
- 10:45 Ekonomi Arası
- 11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:45 Fulya İle Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
- 00:15 Yasak Elma
- 03:00 Kamera Arkası
- 03:30 En Hamarat Benim
- 06:00 Kadın
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