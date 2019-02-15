15 Şubat Altın fiyatları… Çeyrek ne kadar? Cumhuriyet kaç lira?

15 Şubat sabahının ilk saatlerinden itibaren yatırımcılar altın fiyatlarını merak ediyor. Haftanın son işlem gününde Kapalıçarşı’da “Çeyrek altın ne kadar?” “Cumhuriyet ne kadar?” soruları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İşte 15 Şubat altın fiyatları…

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı’da 357,48 liradan alınan çeyrek altın, yüzde 0,60 farkla 366,71 liradan satılıyor.

CUMHURİYET NE KADAR?

Kapalıçarşı’da bin 477 liradan alınan Cumhuriyet altını 0,58 farla bin 499 liradan satılıyor.

GRAM, YARIM VE TAM ALTIN NE KADAR?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altın (Gr.) 222,14 liradan alınıp, yüzde 0,26 farkla 222,26’dan satılıyor. Kapalıçarşı’da yarım altın 714 liradan alınıp, 733 liradan satılıyor. 1.429 liradan alınan tam altın ise 1.457 liradan satılıyor.