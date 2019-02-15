Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden uyarılar gelmeye devam ediyor. Meteoroloji yurt genelinde kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı yaptı. Haftanın son gününde vatandaşlar “Bugün hava durumu nasıl olacak?” “Kar ne zaman yağacak?” sorularını sıklıkla aratıyor. İşte günün hava tahminleri…

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ile birlikte azalan hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzey doğu yönlerden hafif ve orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Hakkari il geneli ile Şırnak'ın doğu ilçelerinde (Uludere ve Beytüşşebap), mevcut yüksek kar örtüsünün üzerine, bu akşam saatlerinden itibaren yeni kar yağışları bekleniyor. Kar yağışının öğle saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun (20-40 cm) olacağı tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar ve dik yamaçlarda meydana gelebilecek çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin çok bulutu, Marmara, Kuzey Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Muğla, Sinop ve Kastamonu çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Marmara’nın güneyi, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Akdeniz'in yüksekleri, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevreleri ile Şırnak’ın doğu kesimlerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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MARMARA

Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bursa °C, 7°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

Çanakkale °C, 7°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İstanbul °C, 8°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Kırklarelı °C, 4°C Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

EGE

Çok bulutlu, Manisa, Kütahya ve Muğla çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak; Kütahya çevrelerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya'nın batı kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, bölgenin yüksek kesimlerinde yer yer hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yağmurlu, Kastamonu'nun iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Hakkari il geneli ile Şırnak'ın doğu ilçelerinde (Uludere ve Beytüşşebap) yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmalıdır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin akşam saatlerine kadar aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



