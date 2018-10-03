15 tatil (sömestr) ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

15 tatil (sömestr) ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? 2018-2019 eğitim öğretim yılı 17 Eylül itibarıyla başladı. Okulların açılmasından bu yana 17 gün geçerken öğrenciler zaman zaman sömestr tatilini merak ederek '15 tatil ne zaman?' sorusunu yöneltiyor. İşte detaylar...