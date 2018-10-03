15 tatil (sömestr) ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?
2018-2019 eğitim öğretim yılı 17 Eylül itibarıyla başladı. Okulların açılmasından bu yana 17 gün geçerken öğrenciler zaman zaman sömestr tatilini merak ederek '15 tatil ne zaman?' sorusunu yöneltiyor. İşte detaylar...
17 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılına merhaba, dedik. 1, 5 ve 9. sınıflar uyum için bir hafta önce okula başladılar. Okulların açılmasıyla birlikte zaman zaman sömestr tatili araştırılıyor ve "15 tatil ne zaman?" sorusuna arama motorlarından yanıt aranıyor.
15 TATİL NE ZAMAN?
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMİ
-I.Yarıyılın sona ermesi (Birinci dönem); 19 Ocak 2018 Cuma
-I.Yarıyıl Tatili (Sömestr Tatili); 22 Ocak 2018 Pazartesi-02 Şubat 2018 Cuma
-II.Yarıyılın Başlaması; 05 Şubat 2018 Pazartesi
-2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Okulların Kapanması; 08 Haziran 2018 Cuma
-Haziran 2017 Yılsonu Mesleki Çalışmalar; 11 Haziran 2018 Pazartesi-22 Haziran 2018 Cuma
-2018 Ramazan Bayramı Tarihleri; 14 Haziran 2018 Perşembe günü saat 13:00’te başlar, 17 Haziran 2018 Pazar akşamı sona erer.
-Öğretmenler İçin Yaz Tatili Başlangıcı; 01 Temmuz 2018 Pazar