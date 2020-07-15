Son 24 saatte yapılan test sayısı 42 bin 320 olurken, 947 yeni tanı konuldu. Bugün 17 kişi hayatını kaybederken, toplam can 5 bin 419'a yükseldi. Son 24 saatte bin 13 kişi iyileşti.

Bakan Koca'nın paylaşımı

1000’in altındaki ikinci günümüz. Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla. Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan’da 3 gündür pnömoniye hiç rastlanmadı. Yeni vaka verileri yakın günlerde ciddiyetimizin arttığını gösteriyor.

DHA







