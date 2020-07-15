15 Temmuz corona virüs tablosu: Türkiye'de corona virüste son durum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Temmuz 2020 tarihli corona virüs tablosunu paylaştı.
15 Temmuz 2020, Çarşamba 20:51 Son Güncelleme:
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 42 bin 320 olurken, 947 yeni tanı konuldu. Bugün 17 kişi hayatını kaybederken, toplam can 5 bin 419'a yükseldi. Son 24 saatte bin 13 kişi iyileşti.
Bakan Koca'nın paylaşımı
1000’in altındaki ikinci günümüz. Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla. Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan’da 3 gündür pnömoniye hiç rastlanmadı. Yeni vaka verileri yakın günlerde ciddiyetimizin arttığını gösteriyor.
DHA
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