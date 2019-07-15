15 Temmuz için ilk tören Beştepe'de
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ilk tören Beştepe'de yapılıyor
15 Temmuz'un üçüncü yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Anıtı’na çelenk bırakmadan önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde şehit yakınları ve gazilerle buluştu.
15 TEMMUZ ANITI'NA ÇİÇEK KONULDU
Şehit yakınları ve gazilerle bir süre sohbet eden Erdoğan külliyenin hemen karşısında yer alan 15 Temmuz Anıtı’na çiçek bıraktı.
MİLLET CAMİİ'NDE HATM-İ ŞERİF MERASİMİ
Erdoğan daha sonra hatm-i şerif merasimine katılmak üzere Millet Camii’ne geçti.