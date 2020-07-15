Türkiye '15 Temmuz' konulu koreografi beğeniyle izlendi

'15 Temmuz' konulu koreografi beğeniyle izlendi

Türkiye

'15 Temmuz' konulu koreografi beğeniyle izlendi

İletişim Başkanlığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılına özel hazırlanan "15 Temmuz" temalı koreografi, Ayasofya Meydanı'nda sergilendi.

15 Temmuz 2020, Çarşamba 18:54 Son Güncelleme:
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Ayasofya Camisi'nin önünde kırmızı-beyaz ay yıldızlı tişörtler giyen 100 kişilik ekiple gerçekleşen gösteride, darbe girişiminin önemli noktalarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'yle Türk bayrağı ve Türk haritası koreografisi oluşturuldu.

Vatandaşların ilgiyle izlediği çalışmada ayrıca "Tek millet, tek bayrak, tek devlet" ile "15 Temmuz'u unutma" ve "15 Temmuz Demokrasi Zaferi" koreografilerine yer verildi.



AA


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