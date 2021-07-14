Türkiye 15 Temmuz Perşembe bankalar açık mı? 15 Temmuz bankaların çalışma saatleri

15 Temmuz Perşembe bankalar açık mı? 15 Temmuz bankaların çalışma saatleri

Türkiye

15 Temmuz Perşembe bankalar açık mı? 15 Temmuz bankaların çalışma saatleri

15 Temmuz bankaların çalışma saatleri merak konusu olurken, asıl önemli konu 15 Temmuz Perşembe günü bankaların açık olup olmadığına ilişkin yöneltilen sorular oldu. Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanan 15 Temmuz’da bankacılık işlemlerini yapmak isteyen pek çok kişi bugün konuyla ilgili araştırma yapıyor.

14 Temmuz 2021, Çarşamba 15:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bankalarda çeşitli işleri olan vatandaşlar, “15 Temmuz Perşembe bankalar açık mı?” sorusunun cevabını arıyor. Para yatırma, para çekme ve birçok farklı işlemin yapıldığı bankaların 15 Temmuz çalışma saatleri de merak ediliyor. İşte, bankaların çalışma saatleriyle ilgili ayrıntılar ve merak edilen soruların yanıtları…

15 TEMMUZ PERŞEMBE BANKALAR AÇIK MI?

15 Temmuz tarihi 2016 yılında resmi tatil ilan edildi, 2017 yılından bu yana da, bu tarihte kamu kurum ve kuruluşları çalışmıyor.

Kamu bankalarının yanı sıra özel bankalar da Borsa İstanbul ile bağlantılı çalıştığı ve Borsa İstanbul, 15 Temmuz Perşembe gününün resmi tatil oluşu nedeniyle kapalı olacağı için 15 Temmuz’da hizmet veremeyecek.

15 Temmuz günü yapılan EFT işlemleri de 16 Temmuz Cuma günü hesaplara geçmiş olacak.16 Temmuz tarihi itibariyle tüm bankacılık işlemleri kaldığı yerden devam edecek.

EFT NE DEMEK?

TCMB'den alınan bilgilere göre EFT'nin kısa tanımı şu;

"TCMB’nin sahibi ve işleticisi olduğu Elektronik Fon Transfer (EFT) sistemi, Türk lirası üzerinden yapılan ödeme işlemlerinin elektronik ortamda gerçek zamanlı brüt mutabakatını sağlayan sistemdir. 1992 yılında kurulan EFT sisteminin 2000 yılında teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yazılım ve donanımında önemli değişiklikler yapılmıştır."

 

 

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Çözüm süreci tartışması neden bitmiyor?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Teşhis
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Irkçılar coştu
Hakan Çelik
Murat Çelik
Nüfusçular...
Murat Çelik
Banu Şen
Fındık diyarı Giresun/Piraziz
Banu Şen
Şirin Sever
Bodrum çok pahalı ama çok da dolu!
Şirin Sever
Erkut Can
Lambda ile lambada yapıyoruz
Erkut Can
Murat Gülderen
CEO'ların evleri ne kadar akıllı?
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Büyükşen çifti cinayetinde şüphelilerin yazışmalarına inceleme