15 Temmuz tarihi Türk halkının hain Fetullahçı terör örgütüne haddini bildirdiği gün olarak tarihlere geçti. Bu olağanüstü gecede vatandaşlar demokrasisine sahip çıkarken Milli birlik ve beraberliğin önemi bir kere daha kanıtlandı. Peki, 15 Temmuz Perşembe günü çalışanlar izinli mi? 15 Temmuz resmi tatil mi?

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü 29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile resmî tatil ilan edildi.

15 TEMMUZ PERŞEMBE GÜNÜ ÇALIŞANLAR İZİNLİ Mİ?

15 Temmuz 2021 Perşembe günü resmi tatil olduğu için kamu çalışanları izinli.

Diğer yandan hastanelerin acil servisleri 7/24 hizmet vermeye devam ediyor. Eczaneler de yine 15 Temmuz’da nöbetçi usulüne dayalı olarak çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

15 TEMMUZ 2016'DA NE OLDU?

Türk Silahlı Kuvvetleri çatısı altında faaliyet gösteren ve kendi aralarında Yurtta Sulh Konseyi adı verdikleri bir örgüt kuran bir grup asker, 15 Temmuz 2016 tarihinde 65. Türkiye Hükûmeti ve Türkiye cumhurbaşkanına karşı darbe girişiminde bulundu.

16 Temmuz sabahı, Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda darbe girişimi bastırıldı. Olaylar sonucunda darbeye karşı çıkan 62 polis, 6 asker ve 180 sivil olmak üzere en az 248 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.