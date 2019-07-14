Yarın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü... FETÖ’nün 15 Temmuz ihanet girişiminin yıl dönümünde hain darbe girişimi bir kez daha lanetlenecek. Resmi tatil olması nedeniyle bankalarda ve PTT'lerde işleri olanlar yarın bu kurumların açık olup olmadığını sorguluyor.

15 TEMMUZ'DA BANKALAR VE PTT'LER AÇIK MI?

15 Temmuz resmi tatil olduğu için banklar ve PTT'ler kapaılı olacak. Bankaların EFT işlemleri yapılamayacak. 16 Temmuz'da işlemler normale dönecek.

İLGİLİ KARAR

TBMM'de 15 Temmuz tarihinin resmi tatil olarak ilan edilmesiyle ilgili karar;

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı "Kazan İlçesi"nin adı "Kahramankazan" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve 1 Mayıs günü" ibareleri ",1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü" olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir."