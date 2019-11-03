15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli yeniden trafiğe açıldı
Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nun tamamlanmasının ardından Avrasya Tüneli ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı
İstanbul’da düzenlenen Vodafone 41. İstanbul Maratonu nedeniyle kapatılan tüm yollar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı.
"İstanbul senin, durma koş" temasıyla düzenlenen Vodafone 41. İstanbul Maratonu dolayısıyla bazı yollar 06.00 ile 15.00 arasında trafiğe kapatıldı.
İstanbul'da trafik normale döndü
Yarışın tamamlanmasının ardından kapanan yollar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Avrasya Tüneli trafiğe açıldı. Yolların ve köprünün trafiğe açılmasının ardından İstanbul’da trafik normale döndü.