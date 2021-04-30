Türkiye 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilginç anlar

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilginç anlar

Türkiye

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilginç anlar

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 gün boyunca sürecek tam kapanma başladı. Tam kapanmanın başlamasıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı. Köprü girişindeki TIR sürücüsü ile polis arasında ise ilginç bir konuşma yaşandı.

30 Nisan 2021, Cuma 09:36 Son Güncelleme:
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Yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın dün saat 19.00'da başlamasıyla birlikte İstanbul polisi, denetimlerini arttırdı. Polis ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde denetim yaptı. Bu noktadan geçen araçlar tek tek durdurularak sürücü ve yolcuların gerekli izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi.


15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişindeki denetimlerde, geçiş izni olmayan aracıyla köprüden geçmeye çalışan sürücüye ceza kesildi. Köprüye giriş yapmadan alınan TIR sürücüsü Ahmet Yıldız, "Biz emniyet şeridindeydik, yolu engelleyecek herhangi bir şey yapmadık ki. Şimdi biz buraya navigasyonla girdik. Bir firmanın ürünlerini götürmek için navigasyon bizi buraya yönlendirdi. Biz köprüye girince buradan sağa giriş gösteriyordu. Köprüye girişin yasak olduğunu biliyoruz ama biz köprüye girmedik ki. Navigasyonu takip edip buraya geldik, burada sıkışıp kaldık" şeklinde konuştu. Bir başka kamyon sürücüsü de aynı şekilde navigasyona uyarak köprüye giriş yaptığı için ceza yedi. Polisin köprü girişindeki denetimleri devam ediyor.

Cengiz ÇOBAN - Mustafa Esen - İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL (DHA)

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