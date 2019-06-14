15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkıp intihar etmek isteyen bir kişi polis ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmaları sonucundan köprüden indirilerek karakola götürüldü.

14 Haziran 2019, Cuma 08:24
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korkuluklarına çıkan kadını gören sürücüler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen müzakereci polis korkuluklara çıkan kadını ikna etmeye çalıştı.

Yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmalarının ardından kadın korkuluklardan indirilerek karakola götürüldü. 

DHA


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