15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sokağa çıkma yasağı denetimi sürüyor
Bugün, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimleri devam ediyor.
24 Ocak 2021, Pazar 10:45 Son Güncelleme:
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde İstanbul'da denetimler aralıksız devam ediyor.
Kısıtlama kapsamında 15 Temmuz Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde oluşturulan kontrol noktasında polis ekipleri araçları tek tek durduruyor.
Araç sürücülerinin ve yolcuların izin belgelerinin olup olmadığı kontrol ediliyor. İzin belgesi olan araçların geçişine izin veriliyor.