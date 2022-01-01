Türkiye 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yılbaşı coşkusu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yılbaşı coşkusu

Türkiye

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yılbaşı coşkusu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki havai fişekli yeni yıl coşkusu havadan görüntülendi.

01 Ocak 2022, Cumartesi 00:30 Son Güncelleme:
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Yeni yılın ilk dakikalarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü renkli görüntülere sahne oldu. 2022’ye girildiği ilk dakikalarda köprüyü kullanan sürücüler havai fişek gösterisi altında ilerledi. Köprünün ışıl ışıl görüntüsünün yanında havai fişek gösterisi renkli görüntülere sahne oldu. Doyumsuz manzara oluşturan o anlar havadan görüntülendi.

İHA

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