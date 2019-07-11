15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nda anma töreni gerçekleştirilecek
15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde 450'den fazlası yurt dışında olmak üzere toplam bin 500 civarında etkinlik faaliyete geçirilecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın etkinlik haritasına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz günü saat 13.00'te Millet Camii'ndeki hatm-i şerife katılacak. Daha sonra 14.00'te TBMM'de özel oturum yapılacak.
Saat 16.00'da Ankara Emniyet Müdürlüğü binasının açılışına katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saat 20.00'de ise Atatürk Havalimanındaki anma programına katılacak.