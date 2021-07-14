15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil ilan edilirken, bu önemli günde pek çok etkinlik de düzenleniyor. 15 Temmuz’da toplu taşıma araçlarını kullanmayı planlayan vatandaşlar ise İETT, metro, metrobüs ücretsiz olacak mı? merak ediyor.

15 TEMMUZ’DA TOPLU TAŞIMALAR BEDAVA MI?

Önceki yıllarda resmi tatiller ve bayramlarda toplu taşımalar, köprü ve otoyol geçişleri ücretsiz olmuştu. Geçtiğimiz yıl ise 15 Temmuz günü Ankara ve İstanbul'daki toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet vermişti.

Bu bilgiler göz önüne alındığında 15 Temmuz Perşembe günü de toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması bekleniyor. Konuya ilgili henüz bir açıklama yapılmadı ancak, İETT, metro metrobüs ve otobüslerin ücretsiz olması bekleniyor.

Diğer yandan yapılan açıklama ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Başkentray ve Marmaray seferlerinin ücretsiz olduğu ilan edildi.

15 TEMMUZ'DA KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta başında gerçekleşen Kabine toplantısının ardından yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında Kurban Bayramı’nda Karayolları Genel Müdürlüğü’nün işletmesinde bulunan köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını açıklamıştı. Ancak 15 Temmuz için böyle bir açıklama bulunmuyor.