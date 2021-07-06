Mahrem belgeseli, 15 Temmuz gecesinde yaşananlar ve Fetullahçı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sızma girişimlerini gözler önüne seriyor. Mahrem belgeselinde etkin pişmanlık yasasından yararlanan eski örgüt üyelerinin ilk kez açık kimlikle verdikleri röportajlar da yer alırken, milyonlarca kişi belgeselin başlamasını bekliyor.

15 TEMMUZ’U ANLATAN MAHREM BELGESELİ NE ZAMAN HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

15 Temmuz’u anlatan Mahrem Belgeseli TRT1 tarafından hazırlandı ve belgesele ait ilk tanıtım TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.

Belgeselle ilgili paylaşımda bulunan Eren, "FETÖ'nün alçaklıklarını anlatmaya devam ediyoruz. Hain terör örgütünün kirli ve karanlık yapılanmasının, örgüt şemasının, TSK'ya sızma faaliyetlerinin tanıkların beyanlarıyla ortaya konduğu "Mahrem", ilk bölümüyle 14 Temmuz'da TRT ekranlarında" ifadelerini kullandı.

MAHREM BELGESELİNİN KONUSU NEDİR?

Mahrem belgeselinde 15 Temmuz gecesi yaşananlar ve terör örgütünün TSK’ya sızma girişimleri ile birlikte, etkin pişmanlık yasasından yararlanan eski örgüt üyelerinin ilk kez açık kimlikle verdikleri röportajlar ve mağdurlarının da ifadeleri yer alacak.

Mahrem belgeselinin ilk tanıtımda, FETÖ'cü olmayan askeri öğrencilerin TSK bünyesinden sistematik biçimde dışarı atılışı ve örgütün TSK üzerinde hakimiyet kurmasında büyük etkisi olan "Şok Mangaları" da yer alıyor

Bununla birlikte, FETÖ'nün askeri okullara yerleştirmek için özel olarak yetiştirdiği ve takibe aldığı gençlere askeri okullara giriş sınavı sorularını nasıl ve hangi yöntemlerle verdiği de anlatılıyor.