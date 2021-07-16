Türkiye 15 Temmuz'un yıl dönümünde 81 ilden sela sesleri yükseldi

15 Temmuz'un yıl dönümünde 81 ilden sela sesleri yükseldi

Türkiye

15 Temmuz'un yıl dönümünde 81 ilden sela sesleri yükseldi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, 81 ildeki 90 bin camide tekrar okundu.

16 Temmuz 2021, Cuma 00:23 Son Güncelleme:
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Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen program çerçevesinde, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında millete birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki tüm camilerden aynı anda yeniden yükseldi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak

AA

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