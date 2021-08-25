Ekonomi 1.5 ton istavrite el konuldu! Denetim başladı

1.5 ton istavrite el konuldu! Denetim başladı

Ekonomi

1.5 ton istavrite el konuldu! Denetim başladı

Beylikdüzü'ndeki Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde yapılan denetimde yasak dönemde ve boy yasağına aykırı olarak avlanan 1.5 ton civarında 102 kasa istavrite el konuldu. İstavritler sosyal yardım kurumuna bağışlandı.

25 Ağustos 2021, Çarşamba 11:13 Son Güncelleme:
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İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Gürpınar İrtibat Bürosu personeli, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Gürpınar ekipleri ve İBB Zabıta Daire Başkanlığı Gürpınar Zabıta ekiplerinin katılımıyla yapılan ortak denetimde yaklaşık 1.5 ton civarında 102 kasa istavrite boy yasaklarına aykırı avlanıldığından 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında el konuldu.

El konulan balıkların mülkiyeti kamuya geçirilmesi kararı alındı. Balıklar sosyal yardım kurumuna bağışlandı.




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