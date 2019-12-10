Tarkan, yılbaşında Kıbrıs Elexus Hotel’de sahneye çıkacak. Tarkan’ın konserini Almanya, Rusya, İngiltere, Belçika ve Azerbaycan başta olmak üzere 15 ülkeden izlemeye gelecek olan hayranları şimdiden konserin yapılacağı otele rezervasyon yaptırdı.

'Unutulmaz bir konsere imza atacağım'

Yılbaşı gecesi için özel bir şov hazırlayan Tarkan, “2020’ye girerken unutulmaz bir konsere imza atacağım” dedi.

Tarkan'a kral dairesi

Avrupa konseri kapsamında 15 Şubat akşamı Monaco’daki Monte Carlo Bay Hotel’de sahneye çıkacak olan Tarkan 3 saat konser verecek. 14 Şubat Sevgililer Günü'nü ailesinden ayrı geçirmek istemediği için eşi ve kızıyla kalacağı otelde Tarkan'a kral dairesi hazırlanacak.





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