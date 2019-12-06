15 yaratıcı ismin iPhone ile çektiği 15 müzik videosu yayında

Yerel ve alternatif müziğin 2004’ten günümüze uzanan yolculuğunu odak noktasına yerleştiren Bant Mag, her yıldan favorileri olan Replikas, Gaye Su Akyol, Jakuzi, Büyük Ev Ablukada, Da Poet ve Palmiyeler gibi grup ve müzisyenlerin şarkılarına yetenekli yönetmenlerin yardımıyla farklı bir perspektiften yaklaşıyor. Özel videoların yanı sıra öne çıkan sanatçıların diskografilerinde müthiş bir keşif yolculuğu da sizi bekliyor. Saska grubunun Mata Kuşu şarkısına klip çeken oyuncu, senarist ve yönetmen Caner Özyurtlu iPhone’la film çekme deneyimi ile ilgili 'Soderbergh’in çektiği Unsane filmini izlediğimden beri iPhone’la bir set tecrübesi yaşamak istiyordum. Benim için sahip olduğu kamera teknolojisinin yanı sıra oyunculara neredeyse sette olduklarını unutturacak kadar küçük olması gibi çok büyük bir artısı var. iPhone bundan sonraki işlerimde yalnızca bir kamera alternatifi değil, hikaye anlatımımda da yepyeni olasılıklar açabilecek müthiş bir araç benim için' dedi.

Portecho’nun “A Decent Man” adlı şarkısının video klibini çeken yazar/yönetmen Melikşah Altuntaş ise çekim sürecindeki deneyimiyle ilgili olarak 'Yaratıcı zihinler için hem profesyonel, hem de son derece ilham verici bir teknik enstrümana dönüşebilen iPhone XS ile çalışmak, her anlamda rahat ve güven verici bir tecrübeydi. İyi bir film fikri ve yaratıcı görsel fikirleri olanların hızla harekete geçmek için hiçbir engeli yok bence' yorumunda bulundu.

Bant Mag.'in 15'inci yılı için Apple Music'te özel oda

Her Yıla Bir Klip, Bant Mag.’in yayın hayatına başladığı 2004’ten bugüne her sene için, yerli sahneden yayınlanmış albümlerden Bant Mag. için öne çıkan ve dergi ekibinde yer etmiş şarkılarla belirlendi. Seçilen şarkılar Bant Mag.’in yakından takip ettiği ve aralarında ödüllü yönetmen, oyuncu ve müzisyenlerin de bulunduğu 15 sanatçı ile eşleştirildi. Yönetmenlerin özgün yaklaşımlarıyla iPhone ile çektikleri ve Türkiye’de yerel ve bağımsız müzik sahnesinin tarihine dönük farklı ve yaratıcı perspektifler sunan kliplerden bazılarını Apple Music’te Bant Mag.15. yıl özel bölümünden izleyebilirsiniz. Aynı bölümde ayrıca Bant Mag’in küratörlüğünü yaptığı özel müzik listelerine de ulaşabilirsiniz.

İşte Bant Mag tarafından her sene için seçilen parça ve yönetmen listesinin tamamı

2005 // Saska – Sokkur Saska albümünden “Mata Kus” (Sarp Keskiner) // Yön: Caner Özyurtlu

2006 // Dandadadan – Sen Bana Birini Android albümünden “Kız” // Yön: Zeynep Dadak

2007 // Nekropsi – Sayı 2 albümünden “Ebo” // Yön: Seren Yüce

2008 // Replikas – Zerre albümünden “Bu Sıkıntı” // Yön: Emre Yeksan

2009 // She Past Away – Kasvetli Kutlama albümünden “Ruh” // Yön: Berk Çakmakçı

2010 // kim ki o – Dans albümünden “Zorla Zorlar” // Yön: Ceylan Ertem

2011 // Haossaa – Haossaa albümünden “Yamamoto Kolonyası” // Yön: Can Evrenol

2012 // Portecho – Motherboy albümünden “Decent Man”// Yön: Melikşah Altuntaş

2013 // Da Poet – Beattape albümünden “Garip” // Yön: Öykü Karayel

2014 // Gaye Su Akyol – Develerle Yaşıyorum albümünden “Ölü Bir Adama” // Yön: Berrak Tüzünataç

2015 // Palmiyeler – Palmiyeler albümünden “Her Şey Anlamsız” // Yön: Ceylan Özgün Özçelik

2016 // Jakuzi – Fantezi Müzik albümünden “Geriye Dönemiyor” // Yön: Emre Akay

2017 // Büyük Ev Ablukada – Fırtınayt albümünden “Güneş Yerinde” // Yön: Azra Deniz Okyay

2018 // Gözyaşı Çetesi – Karar albümünden “Ben Aşkın Değerini Bilemedim” // Yön: Aylin Güngör

2019 // The Raws – Bat Bat Bat albümünden “Karanlık ve Soğuk” // Yön: Sadi Güran



