15 yaş altı ne zaman aşılanacak? Aşı yaşı kaça düştü?

Özellikle okulların açılmasına kısa süre kala, yüz yüze eğitim kararının uygulanabilmesi için aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın aldığı yeni kararla aşı yaşı düşürüldü. Şimdi ise gözler 15 yaş altının ne zaman aşılanacağına çevrildi…

AŞI YAŞI KAÇA DÜŞTÜ?

Sağlık Bakanlığı tarafından alınan yeni kararla aşı yaşı 16’dan 15’e düşürüldü. Bununla birlikte kronik hastalığı olan 12 yaş ve üzeri çocuklara da aşı hakkı tanındı.

15 YAŞ ALTI NE ZAMAN AŞILANACAK?

15 yaş altı tüm çocuklar için aşı randevularının ne zaman açılacağına ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor.

Konuya dair gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN YENİ AŞI KARARLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile en çok konuşulan konu oldu.

Yeni kararla 4. doz aşı olacak kişiler 3. Dozdan 21 gün sonra aşı randevusu alabilecekler. Bununla birlikte 4. Doz aşı sadece yurt dışına gidişlerle alakalı bir durum.

Bazı Avrupa ülkelerinde sadece Binotech aşısı kabul edilidği için, 2 doz Sinovac aşısı olmuş, 3. dozu da Biontech olan ve yurt dışına çıkmayı planlayanların 4. doz aşı olması gerekiyor.

Bir diğer yeni karar ise korona geçirenlerin aşı süresiyle ilgili. Daha önceki dönemlerde PSR testi pozitif olan kişiler, hastalığı atlattıktan sonra aşı olabiliyordu. Şimdi ise bu süre 1 aya çekildi.

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