Türkiye 15 yaşındaki çocuk intihar etti, annesi 'Üşüdün artık kalk yerden' diyerek feryat etti

15 yaşındaki çocuk intihar etti, annesi 'Üşüdün artık kalk yerden' diyerek feryat etti

Türkiye

15 yaşındaki çocuk intihar etti, annesi 'Üşüdün artık kalk yerden' diyerek feryat etti

Antalya’da 15 yaşındaki Hamza Emin G., evlerinin penceresinden atlayarak intihar etti. Anne Ayşegül G. oğlunun cansız bedeninin başında, 'Hamzam güneşim, nazar boncuğum. Üşüdün artık, kalk yerden' diye feryat etti.

09 Mart 2021, Salı 14:07 Son Güncelleme:
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Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi Göller Caddesi’ndeki 7 katlı bir apartmanda meydana geldi. Hamza Emin G., 3’üncü kattaki evlerinin penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Gürültü üzerine koşan yakınları, Hamza Emin G.'yi yerde kanlar içerisinde gördü.



Hemen aşağı inen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Hamza Emin G.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Oğlu Hamza Emin’in ölümü üzerine sinir krizi geçiren Ayşegül G., yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Oğlunun yerde yatan cansız bedenini görünce yere kapanan Ayşegül G., "Hamzam güneşim, nazar boncuğum. Üşüdün artık, kalk yerden. Ben sensiz ne yaparım. Bu acıyla nasıl yaşarım" diye gözyaşı döktü.


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