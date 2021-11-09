15 yaşındaki çocuk katile 16 yıl hapis cezası!

POSTA.COM.TR- İngiltere'nin Lincolnshire bölgesinde daha önce 10 yaşında yanında bıçak taşıdığını gerekçesiyle okuldan atıldığı öğrenilen çocuk katil ile ilgili kan dondurucu detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

15 yaşındaki Marcel Grzeszcz, arkadaşı 12 yaşındaki Roberts Buncis'i ormanlık alana götürdü. Grzeszcz, iki gün önce doğum günü olan arkadaşının ellerini kesmeye çalıştı.

Daha önce hakkında çokça suç duyurusunda bulunulan 15 yaşındaki Marcel, burada arkadaşını 70 kere boynundan, karnından ve göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Öldürülen Roberts Buncis 12 yaşındaydı.

ADETA BİR SUÇ MAKİNESİ

Çocuk katilin daha önce ilkokulda bir kızı tehdit ettiği de ortaya çıktı. Bu olayın ardından başka bir okula geçen Grzeszcz, burada da uyuşturucu satışı yaptığı için okuldan atıldı.

Öldürülen Roberts Buncis'i çocuklarıyla birlikte okula götürdüğünü söyleyen bir anne katil çocuk ile ilgili konuşarak, "Bu onun bıçakla ilk olayı değil. İlkokuldayken diğer çocukları tehdit etmek için sınıfa bıçak götürdü. Bir kızı bununla tehdit etti ve okuldan atıldı." dedi.

16 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme karşısına çıkan çocuk katil, duruşmanın ortalarında adam öldürdüğünü kabul etti ve en az 16 yıl 36 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Öldürülen Buncis'in babası ise hayatının bundan sonra bir 'mezarlığa' döndüğünü belirterek, "Şiddetin seviyesi ve çocukları içermesi, onu neredeyse anlaşılmaz kılıyor." dedi.