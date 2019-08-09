1,5 yaşındaki Efe'nin kahreden ölümü
Samsun'da yattığı beşikte boynuna eşarp dolanan 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 1,5 yaşındaki Ertuğrul Efe Uçar evlerinde yattığı beşikte düşmemesi için belinden bağlı olduğu eşarbın boynuna dolanması sonucu nefessiz kaldı.
Annesi tarafından fark edilen Ertuğrul Efe Uçar, Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ertuğrul Efe Uçar Samsun'daki hastanede hayatını kaybetti.
İHA