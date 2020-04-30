15 yaşındaki öğrenci tüm akrabalarına corona virüs bulaştırdı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İskender Gün, "Ülkemiz ve tüm dünya corona virüs tehdidi ile karşı karşıya. Corona virüsle mücadelede yataklı tedaviler hastaneler, solunum cihazları kısmı ön plana çıkıyor. Burada çok fazla dikkate alınmayan, olayın filyasyon tarafı var. Bakan beyin açıklamalarında taranan kişi yasıyı ön plana çıkıyor. Peki bu taramayı kim yapıyor. Aslında bunu illerde filyasyon ekipleri yapıyor" dedi.

Doç. Dr. İskender Gün, "Diğer hasta tedavisi ile uğraşan ekip kadar bunların da çok ciddi yaptığı işler var. İlimizde İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 30’dan fazla ekip var ve filyasyon çalışmaları bu ekip tarafından yapılıyor" diyerek, "Filyasyon ne demek? Vaka olarak kabul edilen Covid-19 testi pozitif çıkanların temas ettiği, temas içinde bulunduğu hastalık etkenini taşıyan diğer kişilerin belirlenmesi, bunların gerekirse karantina altına alınması, hastalık belirtisi gösteriyorsa gerekli tedavilerin yapılması bu işleri yapan bir ekipten söz ediyoruz. Genelde bu ekibin çalışmaları çok ön plana çıkmıyor ama aslına bakarsanız çök önemli" şeklinde konuştu.

Filyasyon çalışmalarının önemi

Corona virüs salgının Türkiye'de ilk başladığı günlerde okulların kapanması ve illerden çıkışların yasaklanması ile birlikte, İstanbul'dan Kayseri'ye seyahatlerin gerçekleştiğine dikkat çeken ERÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İskender Gün, şunları kaydetti:

Okullar kapanınca yakınları olanlar Kayseri’ye geldi. Bunun olumsuz sonucu oldu ve bu filyasyon çalışmaları ile ortaya çıktı. İstanbul’dan gelen 15 yaşındaki bir kız çocuğu 30’dan fazla kişiye burada hastalık etkenini bulaştırmış. Bütün akrabalarını ziyaret etmiş hepsinde kalmış. Bu filyasyon ile ancak ortaya çıkarılabilen bir durum. Haberlere konu olduğu için bir apartmanın komple karantina altına alınması söz konusu olmuştu. Orada da kaynak apartman görevlisiydi. Bu da filyasyon çalışmaları sonunda ortaya çıktı. Kayseri'de 850'den fazla halk otobüsü şoförünün seferlere çıkması yasaklanmıştı. Orada bir arada bulunanların ortam sebebiyle hastalık etkenini aldığı, diğer insanlara hastalık etkenini bulaştırdığı da filyasyon çalışmaları ile belirlendi.

Doç. Dr. Gün, "Sağlık Bakanlığı’nın bir açıklaması vardı. Zonguldak’ta yüzde 99 oranında filyasyon çalışması yapıldığını ve başarı örneği olarak vermişti. Aynı tarihte Kayseri’de bu oran yüzde 97.5’ti. Genellikle Kayseri’nin filyasyon çalışmalarında yüzde 90’ın üzerinde ve ilk 3 il içerisinde olduğunu görüyoruz. Burada özellikle filyasyonda yer alan ekip her gün her akşam toplantı yapıyor. Başta İl Sağlık Müdürü ve ekibinin katıldığı toplantılar yapılıyor. Alınabilecek ek önlemler değerlendiriliyor. Bu toplantılarla bu vakaların kontrol altına alınması için ilimizde çalışmalar sürdürülüyor" diye konuştu.

İHA





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