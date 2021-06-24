15 yaşındaki panda Shin Shin ikiz doğurdu
Japonya’daki Ueno Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan panda Shin Shin ikiz bebek doğurdu.
24 Haziran 2021, Perşembe 16:26 Son Güncelleme:
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15 yaşındaki panda Shin Shin, Tokyo'daki Ueno Hayvanat Bahçesi'nde ikiz yavrular dünyaya getirdi. Cinsiyetleri henüz belli olmayan yavrular, 1 buçuk saat arayla doğdu. Panda Shin Shin ve Ri Ri, 2011'de Çin'den getirildi ve Mart ayında doğal yollarla çiftleşti. 2017'de dişi panda Xiang Xiang'i dünyaya getiren Shin Shin'in ikinci doğum tecrübesi oldu.
Xiang Xiang 2 yaşına geldiğinde Çin'e geri gönderilecekti. Ancak pandemi nedeniyle 2021'in sonlarına ertelendi.
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