Türkiye 15 yaşındaki Zübeyir'in 17 yaşındaki katili saklandığı yerde yakalandı

15 yaşındaki Zübeyir'in 17 yaşındaki katili saklandığı yerde yakalandı

Türkiye

15 yaşındaki Zübeyir'in 17 yaşındaki katili saklandığı yerde yakalandı

Diyarbakır’da 15 yaşındaki Zübeyir Kola'yı sokakta çıkan çatışmada öldürdüğü iddiasıyla aranan 17 yaşındakki M.A.E. (17) saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

17 Ekim 2021, Pazar 13:22 Son Güncelleme:
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Diyarbakır’da daha önce tartışma yaşadığı Zübeyir Kola'yı (15) sokakta çıkan çatışmada öldürdüğü suçlamasıyla M.A.E. (17) saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olay, 6 Ekim'de gece saatlerinde Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Zübeyir Kola, arkadaşı F.E. ile dışarı çıktıktan sonra sokakta daha önce tartışma yaşadığı M.A.E. ile karşılaştı. Zübeyir'i gören M.A.E., tabanca ile ateş açtı. Zübeyir Kola da tabancayla karşılık verdi.

Çıkan çatışmada kurşunların isabet ettiği Zübeyir Kola, kanlar içinde kaldı, M.A.E. de olay yerinden kaçtı. Zübeyir, arkadaşı F.E.'nin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kola, hastanede hayatını kaybetti.

11 GÜN SONRA YAKALANDI

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sokaktaki bir evin bahçesinde 3 tabanca ile çok sayıda mermi kovanı buldu. M.A.E.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. 11 gün boyunca özel ekip tarafından izi sürülen M.A.E.'nin Kayapınar ilçesinde bir evde saklandığı tespit edildi. Özel harekat polislerinin desteğiyle eve operasyon düzenlendi. Ekipler, M.A.E.'yi olayda kullandığı iddia edilen tabanca ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan M.A.E.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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