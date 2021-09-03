Okulların açılmasına çok az bir zaman kaldı. Yüz yüze eğitim öncesi özellikle anne ve babalar aşılamadaki gelişmeleri yakından takip edip araştırıyor. Peki, 15 yaş aşı olacak mı? 15 yaş için koronavirüs aşısı zorunlu mu olacak soruları sıkça merak edilip araştırılan konular arasında yerini aldı. Kritik Bilim Kurulu toplantısında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca düzenledikleri basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Peki, '15 yaşındakiler aşı olacak mı? 15 yaş için aşı zorunlu mu?' İşte merak edilen detaylar..

15 YAŞINDAKİLER AŞI OLACAK MI, AŞI ZORUNLU MU?

15 yaş ve üzeri bireyler aşıyı tercihe göre olabilecek.

Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "18 yaş ve üstü üniversite öğrenciler için tanımladık. 15 yaş üstü için tercihe bıraktık. 12 yaş üstü kronik hasta olanlar için ayrıca tanımlama yaptık. 12 yaş üzeri zorunlu değil, tercihe bırakılması gerektiği kanaatindeyiz. Vaka sayılarında artışın devam ettiğini ve şimdi takıldığını görüyoruz. Vefat sayılarımız artıyor. Yeni dönemde varyantların devreye girmesi ile birlikte şu dönemde kısıtlamaları gündemimize almadık. Hareketlilik arttı. Temasın arttığı, maske kullanımının azaldığını görüyoruz. Aşılı olduğu halde vefat etti diye dezenformasyon yapılmak isteniyor, yüzde 80-90 oranında korunduğunu biliyoruz. Sonuçlarını bildiğimiz bu aşı salgından az zararla kurtulmamızı sağlar.'' dedi.



