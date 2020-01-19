1,5 yıl aradan sonra ringlere dönen Conor McGregor nakavtla kazandı

Geçen yıl Khabib Nurmagomedov karşısındaki mağlubiyetinin ardından dövüş kariyerine son verdiğini açıklayan Conor McGregor, 1,5 yıl aradan sonra ringlere döndü. UFC 246'da 'Kovboy' lakaplı Donald Cerrone ile dövüşen Conor McGregor, tarihin en çarpıcı galibiyetlerinden birine imza attı.

Jose Aldo'yu 13 saniyede nakavt etmişti

Usta dövüşçü, Las Vegas T Mobile Arena'da gerçekleşen mücadelede rakibini yalnızca 40 saniyede nakavt etmeyi başardı.Bu galibiyet, Conor McGregor'ın kariyerindeki en hızlı ikinci nakavt olarak kayıtlara geçti. Conor McGregor daha önce Jose Aldo'yu 13 saniye nakavt ederek UFC rekoru kırmıştı.

'Geri dönmek harika'

McGregor maçın ardından,"Geri döndüm. Geri dönmek harika. Kopmayacağımı söylemiştim. Donald’ı kendi yüksek tekmesiyle yakaladım. Desteğiniz için teşekkürler" dedi.

“Bu siklette iyi hissediyorum. Çok formdayım. Daha yapacağım çok şey var. Bu gece parti yapacağım. Geri döndüm.”

Cerrone: Hayatımda hiç öyle bir şey görmedim

Cerrone ise “Yüksek tekmeyle yakaladı beni. Omuzuyla vurdu, hayatımda hiç böyle bir şey görmedim. Dövüşmeyi ve sporu seviyorum. Hala buradayım.” ifadelerini kullandı.





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