15 yıl boyunca işe gitmeden 538 bin euro maaş aldı

İtalya'da bir hastanede çalıştığı gözüken kişinin, 15 yıl boyunca işe gitmeden 538 bin euro maaş aldığı ortaya çıktı.

Puglia bölgesinin Catanzaro kentindeki Ciaccio Hastanesi’nde memur olarak çalışan kişinin 538 bin euro maaş aldığı ortaya çıktı.

15 YILDA 5.3 MİLYON TL KAZANDI

15 yıl boyunca işe gitmeden 5.3 milyon TL'nin sahibi olan kişinin 2005 yılında işe gitmeyi bıraktığı ortaya çıktı.

HASTANE MÜDÜRÜNÜ TEHDİT ETMİŞ

Ülke basınında yer alan haberlere göre, bu kişi foyası ortaya çıkmasın dite hastanenin müdürünü de tehdit etmiş.

YENİ MÜDÜR FARK ETMEYİNCE...

Söz konusu müdür emekli olduktan sonra yerine gelen müdür de adamın yokluğunu fark etmeyince hikayenin kahramanı çalışmadan maaşını almaya devam etmiş.

Bu durumun ortaya çıkması sonrası hastane personeli ve 6 görevli hakkında soruşturma başlatıldı.