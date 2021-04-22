15 yıl boyunca işe gitmeden 538 bin euro maaş aldı
İtalya, tek bir gün bile işe gitmeden 15 yıl boyunca 538 bin euro maaş aldığı ortaya çıkan hastane personelini konuşuyor. 5,3 milyon lira kazanan şahıs oturduğu yerden büyük servet elde etti.
22 Nisan 2021, Perşembe 10:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İtalya'da bir hastanede çalıştığı gözüken kişinin, 15 yıl boyunca işe gitmeden 538 bin euro maaş aldığı ortaya çıktı.
Puglia bölgesinin Catanzaro kentindeki Ciaccio Hastanesi’nde memur olarak çalışan kişinin 538 bin euro maaş aldığı ortaya çıktı.
15 YILDA 5.3 MİLYON TL KAZANDI
15 yıl boyunca işe gitmeden 5.3 milyon TL'nin sahibi olan kişinin 2005 yılında işe gitmeyi bıraktığı ortaya çıktı.
HASTANE MÜDÜRÜNÜ TEHDİT ETMİŞ
Ülke basınında yer alan haberlere göre, bu kişi foyası ortaya çıkmasın dite hastanenin müdürünü de tehdit etmiş.
YENİ MÜDÜR FARK ETMEYİNCE...
Söz konusu müdür emekli olduktan sonra yerine gelen müdür de adamın yokluğunu fark etmeyince hikayenin kahramanı çalışmadan maaşını almaya devam etmiş.
Bu durumun ortaya çıkması sonrası hastane personeli ve 6 görevli hakkında soruşturma başlatıldı.