15 yıl sonra ortaya çıktı! Sırrı DNA çözdü

Savaştepe'de 21 Mart 2006'da okula giderken kaybolan Büşra Karabacak ve Tuğçe Yıldırım'ın, 44 gün sonra cansız bedenleri bulundu. Başlatılan soruşturmada, cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan Seyhan Yakar ve kardeşi Ayhan Yakar'ın DNA'ları ile Büşra ve Tuğçe'nin tırnaklarının arasında bulunan doku örnekleri uyuştu. Bunun üzerine Yakar kardeşler 2017'de tutuklandı. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporun çelişkili olduğu gerekçesiyle mahkeme, 30 gün tutuklu kalan Yakar kardeşleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.





Bunun üzerine Karabacak ve Yıldırım ailelerinin avukatı İbrahim Erenci, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapora itiraz ederek, yeni rapor talep etti. Mahkeme, bunun üzerine DNA ve doku örneklerini, karşılaştırılması için Ankara Üniversitesi'ne gönderdi. Raporda, öldürülen çocukların tırnağından alınan dokularla, sanıklardan alınan DNA örneklerinin karşılaştırıldığı ve 16da 15 oranında tuttuğu belirtildi. Bunun üzerine dün görülen 10'ncu duruşmada mahkeme, Yakar kardeşler için yakalama kararı verdi.

ZANLI 2 KARDEŞ BERGAMA'DA TUTUKLANDI

Haklarında yakalama kararı çıkartılan cinayet şüphelisi Seyhan Yakar ve Ayhan Yakar kardeşler, İzmir'in Bergama ilçesinde yakalandı. Yakalama kararının ardından Bergama ilçesinde oturdukları belirlenen zanlı 2 kardeş, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Seyhan ve Ayhan Yakar, tutuklanarak cezaevine konuldu.

'ADALET YERİNİ BULDU, MUTLUYUZ'

Yıldırım ve Karabacak aileleri ise, 15 yılı aşan süre sonunda alınan yakalama kararı ile buruk mutlulut yaşadı. Suça meyilli olanların, eninde sonunda yakalanacaklarını bilmeleri gerektiğini anlatan Büşra'nın annesi Hanife Karabacak, "Kimse yakalanmayacağını düşünmesin. Biz çok mutlu olduk bugünkü karardan. Adalet yerini buldu" dedi.

'HİÇBİR ANNE BABANIN CANI, CİĞERİ YANMASIN'

Suçluların cezaevinde çürümesini istediğini söyleyen baba Mustafa Karabacak ise, "Bundan sonra bütün çocuklarımız, okullarına, çarşıya parka rahat rahat gitsin. Böyle hasta ruhlu insanlar yaşamasın, gezmesin. Hiçbir annenin ve babanın canını, ciğerini yakmasın. Adalete güveniyoruz sonuna kadar. Yüce adalet yerini buldu. Bundan sonraki duruşmada bunlar gün yüzü görmeyene kadar cezaevinde çürümesini istiyoruz" diye konuştu.

'AVUKATLAR ONLARI SAVUNMASIN'

Tuğçe Yıldırım'ın annesi Ayşe Yıldırım, "Şu an tutuklanmak üzereler. Biz bugün çok mutluyuz. Biz daha bunun peşini bırakmayacağız" dedi.

Yüksel Yıldırım ise, 15 buçuk sene geçti. Adalet yerini buldu. Ben çok sevinçliyim. Kızım daha rahat ediyor. Yani 15 buçuk sene biz dayandık. Adalet yerini buldu" diye konuştu.

Sil Baştan Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarına Karşı Mücadele Derneği üyeleri de adliyeye gelerek Yıldırım ve Karabacak ailesine destek oldu.

DHA