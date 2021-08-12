15 yılda bir gökyüzünde parıldayan yıldız geri döndü

RS Ophiuchi, gezegenimizden 4.566 ışık yılı uzaklıkta olan bir beyaz cüce yıldız. Onu bu kadar nadir yapan şey ise düzenli olarak patlaması. Bu cüce yıldız her 15-20 yılda bir düzenli olarak patlıyor ve etrafına ışık saçıyor. Kırmızı Dev yıldızın yörüngesinde dönen bu cüce yıldız, en son 2006 yılında patlamıştı.

Bu sürekli patlamanın sebebi ise cüce yıldızın sürekli olarak topladığı hidrojen. Yörüngesinde döndüğü kırmızı devden daha küçük ve yoğun olan Ophiuchi, kırmızı devde bulunan hidrojen atomları âdeta emiyor. Cüce yıldızın yüzeyinde biriken hidrojen atomları ısınıyor ve en sonunda basınçla birlikte patlıyor. Oluşan bu termonükleer patlama o kadar büyük oluyor ki gezegenimizden bile rahatça gözlemlenebiliyor.

RS Ophiuchi’nin patlaması, etrafındaki nesneleri saniyede 2.600 kilometre uzağa fırlatacak kadar güçlü. Ayrıca bu cüce yıldızın atmosferinde de faaliyetler olduğu da Fermi Gamma Işını Teleskobu tarafından kaydedildi.

Ophiuchi her zaman düzenli olarak patlamayacak. Yıldızın yüzeyinde gerçekleşen termonükleer patlamalar yüzünden sürekli olarak kütlesi dengesizleşen Ophiuchi, bir yıldızın sahip olabileceği en büyük kütle olan Chandrasekhar limitine ulaştığında son bir kez patlayacak. Bu patlamanın ne kadar büyük olacağı ise tam olarak bilinmiyor.







