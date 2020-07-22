1.5 yıldır Tuğçe Ç.’yi taciz eden ve tutuklanan Nurettin Şeyhmusoğlu paylaşımlarındaki ve ifadelerindeki tutarsızlıklar nedeniyle Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde gözlem altına alınmasına karar verildi.

Başsavcılıktan açıklama

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Soruşturma kapsamında mağdure Tuğçe Ç.’nin beyanı alınmış, şüphelinin üzerinde ve ikametinde suç delillerinin tespitine yönelik arama yapılmış, şüpheli Nurettin Şeyhmusoğlu gözaltına alınmıştır. Şeyhmusoğlu, 22/07/2020 tarihinde Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki ifadesinin ardından Bodrum Sulh Ceza Hakimliği’ne tutuklanması talebi ile sevk edilmiş ve tutuklanmıştır. Paylaşımları ve ifadesinde tutarsız davranışlar sergilemesi ve Bodrum Devlet Hastanesi’nden alınan rapora istinaden Şeyhmusoğlu’nun, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde gözlem altına alınması talep edilmiş ve Sulh Ceza Hakimliği´nce gözlem altına alınmasına karar verilmiştir" denildi.

DHA