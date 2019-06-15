15 yılın en düşük döviz açığı

Petrol, doğal gaz, altın, cep telefonu ve otomobil ithalatı bu anlamda ilk sıralarda yer alıyor. Döviz gelirlerinde ise lokomotif ihracat ve turizm. Son dönemde ithalat yavaşlayıp, ihracat ve turizm geliri artınca döviz açığı azaldı. Türkiye yakın dönemde açık yerine döviz fazlası vermeye başlayacak.

KESİNTİSİZ AZALIYOR

Böylece yıllık cari açık, Ocak 2004’ten bu yana en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Ekonomi yönetiminin aldığı önlemler ve ekonomideki dengelenme süreci çerçevesinde yıllıklandırılmış cari açık 11 aydır kesintisiz azalarak tek haneye geriledi. Ekonomistler, mayıs ayında da cari açıktaki gerilemenin süreceğini ve yıllık açığın 5 milyar doların altına ineceğini tahmin ediyor.

TEK HANELERİ YAKALADI

Merkez Bankası’nın dün açıkladığı veriye göre; cari açık nisanda geçen yılın aynı dönemine göre 4.3 milyar dolara azalarak 1 milyar 334 milyon dolara indi. Bu azalışta ithalata bağlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3.7 milyar dolar azalarak 1.8 milyon dolara gerilemesi etkili oldu. Dün açıklanan veriyle ilk 4 ayda açık 3.3 milyar dolar olurken, 12 aylık cari açık 12.8 milyar dolardan 8.63 milyar dolara geriledi.