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29 yaşındaki Deborah Deans, 15 yıl önce ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde kaybolmuştu. Deans'in bulunmasına yardımcı olması için bir Facebook sayfası kuruldu.

Kayıp ilanının olduğu sayfaya yorum yapan bir kişi, Deans'in cesedinin yerini detaylı bir biçimde yazmıştı.

Gizemli kişinin yazdığı adres, Deborah Deans'in görümcesi Kimberly Hancock'ın evinin bahçesini işaret ediyordu.

O dönemde 29 yaşında olan Deans'in son görüldüğü yer görümcesinin eviydi.





Polis, eve baskın düzenledi ve belirtilen adreste Deans'in cesedini buldu. 49 yaşındaki Kimberly Hancock, birinci derece cinayetten tutuklandı.



