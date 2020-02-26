150 binden fazla çocuk “Çök, Kapan, Tutun” hareketini deneyimledi

KidZania İstanbul’da, 2014 yılından bu yana 150 binden fazla çocuk, Deprem Simülasyon Merkezi aktivitesi ile doğal afet kavramı hakkında bilinçleniyor. 1-7 Mart Deprem Haftası boyunca da farklı etkinliklerle deprem özelinde, doğal afet kavramı hakkında önemli bilgiler edinecek. Çocuklar, DowAksa Deprem Simülasyon Merkezi’nde ‘Toplum Afet Gönüllüsü’ olarak görev alacak. Doğal afet kavramı hakkında bilgilerin yanı sıra deprem bölgelerini ve fay hatlarını öğrenecek.

“Çök - Kapan - Tutun”

Çocuklara deprem öncesinde alınması gereken önlemler, deprem sırası ve sonrasında yapılması gerekenler önce interaktif bir sohbetle anlatılacak. Ardından simülasyon alanında “Çök - Kapan - Tutun” hareketini deneyimleyecek olan çocuklar, depremde hasar görmüş bir binanın içine girerek neden hasarın oluştuğu ve nasıl önlem alınacağını birebir görerek ve yaşayarak öğrenecek.

Afet hazırlık eğitimi alan çocuklar, itfaiye, emniyet ve acil servise giderek deprem sırasında diğer birimlerle iş birliği içinde çalışmayı da öğrenecek. Aktiviteye katılacak çocuklar acil durumda aranacak telefon numaralarını öğrenerek acil durum magnetlerin sahibi olacak.

Çocuklar afet çantası hazırlayacak

Ayrıca etkinlikte depremin nedenleri ve acil deprem çantasında olması gerekenler hakkında bilgi verilecek. Çocuklar, El Sanatları Atölyesi’nde ‘Benim Acil Durum Çantam’ etkinliğine katılarak afet çantası hazırlayacak.