150 milyon dolarlık mega yat Fethiye’de

İngiliz Tavistock şirketine ait 98 metre uzunluğundaki yat, dün Fethiye Limanı’na yanaştı. Aliağa Rafinerisi'nden getirilen akaryakıt karadan ikmal edildi.

Mega yata kamyon dolusu yiyecek ve içecek ikmali de yapıldı. Yaklaşık 40 süit odası bulunan yatın, bir süre daha Ege koylarında gezeceği belirtildi.

MUĞLA (İHA)



