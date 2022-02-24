Türkiye 150 milyon dolarlık mega yat Fethiye’de

150 milyon dolarlık mega yat Fethiye’de

Türkiye

150 milyon dolarlık mega yat Fethiye’de

İngiliz iş adamı Joe Lewis'e ait "Aviva" isimli 150 milyon dolarlık mega yat, Muğla'nın Fethiye ilçesinde akaryakıt ikmali yaptı.

24 Şubat 2022, Perşembe 01:37 Son Güncelleme:
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İngiliz Tavistock şirketine ait 98 metre uzunluğundaki yat, dün Fethiye Limanı’na yanaştı. Aliağa Rafinerisi'nden getirilen akaryakıt karadan ikmal edildi.

Mega yata kamyon dolusu yiyecek ve içecek ikmali de yapıldı. Yaklaşık 40 süit odası bulunan yatın, bir süre daha Ege koylarında gezeceği belirtildi.

MUĞLA (İHA)

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