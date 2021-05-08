İstanbul'un gelişmiş semtlerinden (Etiler, Bağdat Caddesi, Yeşilköy vb.) tanesi 6-7 milyon liraya geniş ve lüks dairelerden 20-25 tane alınabilir. Bu dairelerin ortalama kirası 9-10 bin lira olarak hesaplanırsa aylık yaklaşık 200-250 bin lira gelir elde edilir.

Alışverişi yoğun ve işlek caddelerden mağaza kiralamaya uygun 7-8 adet kiracılı dükkan alınabilir. Bunların tanesini de 35-40 bin liradan kiraya vererek aylık 250-300 bin lira gelir sağlanır.

ALTIN

-314 kilo altın(314 bin adet gram altın)

-190 bin 500 tane çeyrek altın

-46 bin tane Cumhuriyet altını

GÜMÜŞ

2021'in gözde yatırım aracı gümüşten yaklaşık 22 bin kilo alınabilir.

KRİPTO PARA

Geleceğin finans enstrümanı olarak nitelendirilen kripto paralardan satın alabilirsiniz. Bu ikramiye ile Bitcoin'den yaklaşık 320 adet alınabilir. Etherium almak isteyenler ise yaklaşık 5 bin adetlik bir yatırım yapabilir. Milyarder iş adamı Elon Musk'un desteklediği son dönemin popüler coin'i Doge'dan ise 30 milyon adet alabilirsiniz (NOT: Bu öneriler yatırım tavsiyesi değildir)

DÖVİZ

-18 milyon dolar

-15 milyon euro

-12 milyon sterlin

BANKA FAİZİ

150 milyon lirayı yıllık yüzde 18 faiz oranı ile bankaya yatıran bir talihli, vergiler kesildikten sonra ve ana parasına dokunmadan ayda 2 milyon 200 bin lira gelir elde edebilir. Bu ikramiyenin günlük geliri yaklaşık 73 bin lira.

ARSA

Yaz geldi, kazandığı servetle hayalindeki hayatı yaşamak isteyenlere Çılgın Sayısal Loto'dan fırsat... Bu ikramiye ile Bodrum Gümüşlük'te denize sıfır kıyısı bulunan 25-30 bin metrekarelik imarlı bir arazi satın alabilirsiniz.